شكرا لقرائتكم 48 ساعة ومران واحد.. تاريخ صاحب هدف بلاتينيوم فى شباك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تداول بعض رواد موقع تويتر معلومات عن ستانلى نجالا صاحب هدف بلاتينيوم في الأهلي، الذى تبين أنه أحد صفقات بطل زيمبابوى الجديدة والطريف أنه أيضا شارك في تدريبات بلاتينيوم منذ يومين فقط لأول مرة وتم قيده في قائمة الفريق أمس الجمعة.