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المقاولون العرب يواصل سلسلة انتصاراته الثمينة بالدوري بثلاثية نادى مصر

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جدة - عمرو شويل  

تفوق المقاولون العرب فى الشوط الأول من عمر المباراة، وسيطر ذئاب الجبل على أغلب فترات الشوط وهدد لاعبوه شباك نادى مصر فى أكثر من مناسبة، وافتتح سيف الدين الجزيرى أهداف المقاولون فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الذئاب فى زيادة غلة الأهداف ، حيث عزز شكرى نجيب لاعب المقاولون، تقدم فريقه فى الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم مصطفى الهدف الثالث فى الدقيقة 34.. لينتهى الشوط الأول بتقدم الذئاب 3/0.

 

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وفى الشوط الثانى، تحسن أداء نادى مصر فى ظل أنانية لاعبى المقاولون وكثرة الاحتفاظ بالكرة ورغبة كل لاعب فى تسجيل هدف شخصى، ونجح رضا الويشى مهاجم اف سى مصر فى تقليص الفارق مع المقاولون العرب، فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وحاول لاعبو نادى مصر التعويض ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز المقاولون 3-1.

 

أدار المباراة طاقم تحكيم يضم كل من: هشام الفلال  حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

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