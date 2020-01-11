شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يقود ميلان لفوز ثمين على كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه، ميلان، للفوز على مضيفه كالياري 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، حيث كان رافانيل لياو سجل الهدف الأول في الدقيقة 46.

ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للسابع، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.