كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر أرسنال نقطتين أمام مضيفه كريستال بالاس بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مقابل 29 نقطة لكريستال بالاس في المركز التاسع. وافتتح بيير-إيمريك أوباميانغ التسجل لأرسنال بعد 11 دقيقة من بداية المباراة لكن كريستال بالاس أدرك التعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله جوردان آيو في الدقيقة 54 . وتلقى أرسنال صدمة في الدقيقة 67، عندما طرد أوباميانغ من صفوف الفريق.

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