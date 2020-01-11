انتشر فيديو لمشجع يعتقد أنه سعودي الجنسية، لحظة اقتحامه ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، الذي احتضن أمس الخميس، مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وفقا لـ روسيا اليوم.
وظهر المشجع، وهو يركض بأقصى سرعته وسط الملعب، بعد انتهاء المباراة، قبل أن يرتمي على نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويحتضنه بطريقة تبدو مزعجة نوعا ما لميسي، الذي لم يحرك ساكنا، وانتظر تدخل الأمن، الذي أبعد المشجع، واقتاده إلى خارج الملعب.
وتأهل أتلتيكو مدريد بفوزه على برشلونة 3-2، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يواجه الأحد المقبل، جاره ريال مدريد، المتأهل على حساب فالنسيا (3-1).
كانت هذه تفاصيل خبر «انتظر تدخل الأمن» .. ميسي يستغيث بطريقة غريبة من مشجع سعودي إقتحم الملعب ليحتضنه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.