روبليف يعوض خيبة 2018 بلقب ثالث في مسيرته









اسماء السيد - عوض الروسي أندري روبليف خيبة 2018 حين خسر النهائي أمام الفرنسي غايل مونفيس، وذلك بتتويجه بطلا لدورة الدوحة في كرة المضرب بفوزه على فرنسي آخر هو كورنتان موتيه 6-2 و7-6 (7-3) السبت في المباراة النهائية.

ورفع الروسي المصنف ثانيا في الدوحة رصيده الى ثلاثة ألقاب في مسيرته الاحترافية (فاز بلقبي أوماغ عام 2017 وموسكو عام 2019)، وذلك من أصل 5 مباريات نهائية، بينها الدوحة عام 2018 حين خسر أمام مونفيس 2-6 و3-6.

وكانت مواجهة السبت الأولى بين روبليف (22 عاما ومصنف 23 عالميا) وموتيه (20 عاما ومنصف 81 عالميا)، وقد تمكن الروسي من انهاء مغامرة منافسه الفرنسي الذي أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا من نصف النهائي، وحرمانه من احراز لقبه الاحترافي الأول في أول مباراة نهائية خلال مسيرته الاحترافية.