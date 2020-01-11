داكار السعودية 2020 يستأنف رحلته غداً في مرحلته السابعة









اسماء السيد - يستأنف رالي داكار السعودية 2020 غداً مغامرته في صحراء المملكة عندما تنطلق المرحلة السابعة من السباق من الرياض إلى وادي الدواسر في أطول المراحل الخاصة والتي يبلغ طولها 546 كيلو متر وبمسافة إجمالية طولها 741 كيلو متر.

يأتي ذلك بعد أن حصل السائقون والفرق المشاركة على يوم راحة في الرياض عقب وصول السباق أمس إلى نقطة النصف، ليستجمع المشاركون قوتهم ويعدوا استراتيجيتهم للنصف الثاني الذي سيشهد طبيعة وتضاريس مختلفة تتميز بالكثبان الرملية بشكلٍ أساسي.

وكان السائق الفرنسي الأسطوري ستيفان بيترهانسل أول الواصلين إلى العاصمة الرياض أمس عندما عبر خط النهاية للمرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2020 والتي بدأت من حائل وانتهت في الرياض،

وجاء الإسباني المخضرم كارلوس ساينز ثانياً والقطري ناصر العطية ثالثاً ليستمر الثلاثي في منافستهم على صدارة الترتيب العام، والذي يتقدمه ساينز متبوعاً بالعطية ثم بيترهانسل، كما حافظ السائق السعودي يزيد الراجحي على مركزه الرابع في الترتيب العام بعد أن أنهى مرحلة الأمس في الترتيب ذاته.

وواصل الأمريكي ريكي باربيك تصدر الترتيب العام في فئة الدراجات بعد فوزه بالمرحلة السادسة من السباق التي جاء فيها الإسباني خوان باريدا بورت ثانياً والنمساوي ماتياس والكنر ثالثاً، بينما تراجع الأسترالي توبي برايس إلى المركز الحادي عشر بعد أن أنهى المرحلة الخامسة متصدراً.

Advertisements

وشهدت المرحلة السادسة في فئة الدراجات الرباعية تفوقاً واصحاً للسائقين الفرنسيين حيث جاء سيمون فيتسي أولاً وألكسندر جيرو ثالثاً وسيباستيان سوديه رابعاً، بينما جاء التشيلي اغناسيو كاسالي ثانياً واستمر في تصدر الترتيب العام متقدماً على فيتسي صاحب المركز الثاني.

وفاز الإسباني فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة متقدماً على الأمريكي كاسي كوري الذي حل ثانياً واستمر في ذات المركز في الترتيب العام، في حين جاء الروسي سيرغي كارياكن ثالثاً ليتراجع في الترتيب العام إلى المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات حقق فريق الروسي أندريه كارغينوف المركز الأول في المرحلة السادسة وجاء فريق مواطنه أنطون شيبالوف ثانياُ، بينما كسر البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش سيطرة الروس على الفئة بحلوله ثالثاً، وعكست نتيجة الأمس الترتيب العام للمتسابقين حيث استمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام وتلاه شيبالوف فيازوفيتش.

ويقام رالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا ويستمر من 5 وحتى 17 يناير على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة. ويُستأنف السباق من الرياض غداً وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" والتي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

وكان 342 سائق من 68 دولة حول العالم قد بدأوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عدد كبير من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وبطل فورمولا وان مرتين سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى الراجحي بطل الراليات السعودي.