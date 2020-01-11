عملية جراحية لسواريز قد تبعده عن برشلونة حتى أواخر فبراير

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سيخضع الهداف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الأحد لعملية جراحية في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني، في خطوة رجحت تقارير صحافية أن تبعده حتى أواخر شباط/فبراير المقبل.

وأفاد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان السبت "سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد باشراف الطبيب رامون كوغات بسبب اصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى"، مضيفا "سننشر بيانا طبيا جديدا ما إن تنتهي العملية".

ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 شباط/فبراير.

وسبق لسواريز أن خضع لعملية جراحية في الغضروف الأيمن في أيار/مايو الماضي، وهي الإصابة ذاته التي منعته من خوض نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا في نهاية الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد عودته من مدينة جدة السعودية إثر خروجه من الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة، بعد خسارته الخميس أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان متقدما خلالها 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.