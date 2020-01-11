أندرييسكو تغيب عن بطولة أستراليا لمواصلة التعافي من الإصابة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سادسة عالميا السبت غيابها عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع المفتوحة في كرة المضرب التي تقام أواخر الشهر الحالي، بسبب مواصلتها التعافي من إصابة.

وبرزت أندرييسكو (19 عاما) في العام الماضي مع إحرازها ثلاثة ألقاب أبرزها أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، وذلك في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام للعام.

لكن الكندية الشابة عانت في أواخر الموسم من إصابة في الركبة اليسرى ستبعدها عن بطولة أستراليا التي من المقرر ان تقام في مدينة ملبورن بين 20 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير.

وأوضحت أندرييسكو عبر حسابها على موقع "تويتر"، ان تعافيها "يجري بشكل جيد وأشعر بالتحسن يوما عن يوم (...) لكن بطولة أستراليا تحل في وقت مبكر (بالنسبة إليها) وللأسف لن أتمكن من المشاركة هذا العام".

وأكدت اللاعبة الشابة ان قرار عدم المشاركة في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي "كان قرارا صعبا جدا لأنني أعشق اللعب في ملبورن، لكن علي احترام برنامج التعافي".