شاهد.. جولة وزير الشباب والرياضة فى مراكز الشباب وأندية القاهرة

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمركز شباب التجمع الأول بدراسة عمل كراسي بالمدرجات، وتخصيص مساحة لإنشاء ورشة أعمال يدوية بجوار المعرض داخل المركز، كما وجه بزيادة الإضاءة بالملاعب كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، نادي رويال الرياضي، وكان في استقباله الفريق أحمد حسام خير الله رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي وخلال جولته التفقدية بالنادي، افتتح وزير الشباب والرياضة مبني متعدد الأغراض ومبني النادي الصحي وغرف خلع الملابس ومبني ملاعب الكروكية، كما تفقد منطقة مجمع حمام السباحة الأوليمبي المُنفذ من الخطة الاستثمارية للوزارة بـ 40 مليون جنيه.

وقال وزير الشباب والرياضة:"نراهن على الشباب ونثق فى إمكانياتهم وقدراتهم، ونعمل جاهدين من أجل تقدم خدمات غير مسبوقة للشباب"، موضحاً أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الذي يمد الشباب بكافة الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع محافظات مصر، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتمام وعناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار لتصبح ملائمة للنشء والشباب لممارسة تلك الأنشطة وتعظيم الإستفادة منها، وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى المنشآت الرياضية، موضحا أنها إضافة قوية المنشآت الرياضية المصرية، وتُسهم بشكل فعال في إعداد أجيال من الابطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

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يذكر أن نادى رويال الرياضى بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 97 فدان، وكان يسمى نادى القاهرة الجديدة وتم تغيير اسمه إلى نادى رويال الرياضى ويأتى ذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة التى بدأت بتفقد أعمال التطوير بمركز شباب بدر كما افتتح الدكتورأشرف صبحى، الملعب القانوني بنادي المرج الرياضي، بحضور النائب أحمد علي إبراهيم عن دائرة المرج، ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، اختتم الدكتور أشرف صبحي جولته التفقدية، بافتتاح أعمال تطوير مركز شباب روض الفرج بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، تضمنت أعمال التطوير غرفة خلع الملابس الخاصة بحمام السباحة، وصالة الجيم، وحديقة أطفال، بالإضافة إلي منطقة العائلات.