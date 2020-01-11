شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفد مدير العلاقات لتوديع بعثة زيسكو والحكام بعد ثنائية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادى، لمصاحبة بعثة زيسكو الزامبى إلى مطار القاهرة الدولى، فى العاشرة من مساء اليوم السبت، تمهيداً لعودة بعثة زيسكو إلى مدينة ندولا الزامبية، بعد المباراة التى جمعت الفريقان بالأمس على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

وأشاد ميلوب ليبى رئيس بعثة فريق زيسكو الزامبي بالاستقبال الرائع والحفاوة التى لقيتها بعثة الفريق طوال فترة تواجدها بالقاهرة، موجها الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كما وجه كاباسو كامبوي عضو الاتحاد الزامبي لكرة القدم الشكر لمسئولي النادى الأبيض على توفير سبل الراحة للبعثة طوال إقامتها بالقاهرة وتنظيم رحلة سياحية للبعثة الإدارية.

كما يغادر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في التاسعة مساء اليوم ومراقب اللقاء الصومالي في الثانية عشر بعد منتصف الليل، وحصد مازيمبى الكونغولى، أول بطاقة تأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا عن تلك المجموعة التى تضم إلى جانبه كلاً من الزمالك وبريميرو دى أجوستو الأنجولى وزيسكو الزامبى، بعد خوض منافسات الجولة الرابعة وتصدر مازيمبى المجموعة بـ 10 نقاط ويليه الزمالك بـ7 نقاط، ويأتى بطل أنجولا فى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس رصيد زيسكو متذيل الترتيب.

وفى حالة فوز الزمالك على مازيمبى الكونغولى فى الجولة المقبلة سيتأهل الفريق الأبيض مُباشرة إلى ربع النهائى دون أية حسابات برصيد 10 نقاط، بغض النظر عن الترتيب حيث يحتاج الزمالك للصعود كأول المجموعة، الفوز على مازيمبى بنتيجة أكبر من 3 / 0، للتفوق فى المواجهات المباشرة حيث هُزم الزمالك فى الجولة الأولى من الفريق الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، وفى حالة تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة، سيرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى والتى فى حالة نهايتها بفوز أحد الفريقان سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة.