شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يضرب نادى مصر بثلاثية وينفرد بالمركز الثانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد الكلية الحربية فى افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر الدورى العام.. بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بـ30 نقطة، بينما تجمد رصيد إف سى مصر عند 14 نقطة.

تفوق المقاولون العرب فى الشوط الأول من عمر المباراة، وسيطر ذئاب الجبل على أغلب فترات الشوط وهدد لاعبوه شباك نادى مصر فى أكثر من مناسبة، وافتتح سيف الدين الجزيرى أهداف المقاولون فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الذئاب فى زيادة غلة الأهداف، حيث عزز شكرى نجيب لاعب المقاولون، تقدم فريقه فى الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم مصطفى الهدف الثالث فى الدقيقة 34.. لينتهى الشوط الأول بتقدم الذئاب 3/0.

وفى الشوط الثانى تحسن أداء إف سى مصر فى ظل أنانية لاعبى المقاولون وكثرة الاحتفاظ بالكرة ورغبة كل لاعب فى تسجيل هدف شخصى، ونجح رضا الويشى مهاجم إف سى مصر فى تقليص الفارق مع المقاولون العرب، فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وحاول لاعبو نادى مصر التعويض ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز المقاولون 3-1.

أدار المباراة طاقم تحكيم يضم كل من: هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه قبل المباراة بضرورة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجايبة لتفادى التراجع فى جدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الاهلى فى الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه قبل انطلاق المباراة من خطورة الاستهانة بالمنافس الذى أستطاع خطف نقطة من أنياب الزمالك وسجل هدفاً فى مرمى الاهلى الذى لم تتلقى سوى هدفين.

وتحدث المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن استعادة ذئاب الجبل لقمة الدوري العام، والتي نافس عليها الذئاب لفترة طويلة مع النادي الأهلي، قبل أن يتراجع المقاولون إلى المركز الثاني.

وقال عادل في تصريحات لـ"الخليج 365": طموحنا في هذا الموسم واضح من البداية بالبقاء في المربع الذهبي سواء كان في المركز الثاني أو غيره، لن يتنازل المقاولون عن البقاء مع الأربعة الكبار للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية وتمثيل مصر على نحو مشرف.

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وعن استعادة الصدارة والمنافسة على بطولة الدوري قال المشرف على المقاولون: الواقع يقول إن الأهلي خاض أقل عدد مباريات حتى الآن ولكنه حقق العلامة الكاملة وهيمن على الصدارة، "مين يقدر على الأهلي" المنافسة صعبة ولكنها ستبقى غير محسومة حتى نهاية المسابقة فمازال مشوار البطولة طويلاً.