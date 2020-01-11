شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأهل الزمالك لربع النهائى الإفريقى بعد صعود مازيمبى؟.. نقطة واحدة تكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد مازيمبى الكونغولى، أول بطاقة تأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا عن المجموعة التى تضم إلى جانبه كلاً من الزمالك وبريميرو دى أجوستو الأنجولى وزيسكو الزامبى، بعد خوض منافسات الجولة الرابعة وتصدر مازيمبى المجموعة بـ 10 نقاط ويليه الزمالك بـ7 نقاط، ويأتى بطل أنجولا فى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس رصيد المتذيل زيسكو، وأصبح الزمالك على بُعد خطوة للتأهل.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى فرص تأهل الزمالك عن مجموعته حيث يتبقى للأبيض مباراتين ستكون الأولى فى القاهرة أمام مازيمبى، يوم 25 من شهر يناير الجارى بينما سيخرج الأبيض فى الجولة الأخيرة لملاقاة بريميرو دى أجوستو فى أنجولا.

الفوز على مازيمبى يصعد بالزمالك لربع النهائى

وتتبقى جولتان فقط على انتهاء دور المجموعات للمجموعة الأولى، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وفى حالة فوز الزمالك على مازيمبى الكونغولى فى الجولة المقبلة سيتأهل الفريق الأبيض مُباشرة إلى ربع النهائى دون أية حسابات برصيد 10 نقاط، بغض النظر عن الترتيب حيث يحتاج الزمالك للصعود كأول المجموعة، الفوز على مازيمبى بنتيجة أكبر من 3 / 0، للتفوق فى المواجهات المباشرة حيث هُزم الزمالك فى الجولة الأولى من الفريق الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد.

- الزمالك ينتظر نتيجة زيسكو وبطل أنجولا فى هذه الحالة

وفى حالة تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة، سيرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى والتى فى حالة نهايتها بفوز أحد الفريقان سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة.

Advertisements

- الهزيمة من مازيمبى الكونغولى

أما فى حالة خسارة الزمالك من مازيمبى، سيحتاج أيضًا للتعادل فقط فى المباراة الأخيرة مع أول أغسطس، لكن إذا تعثر بطل أنجولا بالتعادل مع زيسكو فإن هذا يعنى تأهل مازيمبى والزمالك بغض النظر عن أى نتائج.

- حالة وحيدة لعدم تأهل الزمالك

أما الحالة الوحيدة التى قد تعرقل تأهل الزمالك، هو هو أن يتعادل مع مازيمبى ويفوز بريميرو دي أوجوستو على زيسكو ثم يفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من 2 / 0 وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأنجولى، بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز الأبيض على زيسكو بهدفين دون رد.

أحداث موقعة تأهل مازيمبى لربع النهائى

وخطف فريق مازيمبى الكونغولى أول بطاقة تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على بريميرو دى أجوستو الأنجولى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما تايوم على ملعب مازيمبى فى لوبومباشى بالمجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى تضم أيضًا الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، تقدم بريميرو بهدف مفاجئ عن طريق كريستوفاو باسينا مابولولو فى الدقيقة 8 من ضربة رأس حولها إلى مرمى مازيمبى من ركلة ركنية، وتعادل مازيمبى عن طريق شيكو أوشيندى فى الدقيقة 59 وخطف جاكسون موليكا فى الدقيقة 68 هدف الفوز ليحسم نقاط المباراة الثلاث.

ونجح مازيمبى فى الوصول إلى النقطة العاشرة وهو ما يعنى تأهله رسميا قبل مباراتين على ختام مرحلة المجموعات حيث يواجه الزمالك فى الجولة المقبلة بالقاهرة ويستضيف زيسكو فى الجولة الأخيرة بمباراتين تحصيل حاصل، وجاء تأهل مازيمبى بعدما ضمن احتلال أحد المركزين الأول أو الثانى بصرف النظر عن نتيجة المباراتين المقبلتين.

واستهل مازيمبى مشواره فى دور المجموعات بالفوز على الزمالك فى الجولة الاولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب خارج ملعبه على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين مقابل هدف واحد فى الجولة الثانية، فى حين تعادل بريميرو دى أوجستو الأنجولى فى الجولة الأولى مع زيسكو يونايتد الزامبى بنتيجة 1 – 1 قبل أن يخسر أمام الزمالك فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.