شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد للسفر للإسماعيلية لمواجهة الدراويش المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة بالدورى ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وضمت قائمة طلائع الجيش كلاً من : "محمد بسام ومحمد شعبان وعاصم صلاح وأحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي ومحمد سمير سعد وعمرو السيسي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وفرانك ستيفن وتالا نداي وعمرو جمال وناصر منسي ومحمد شحاته وأحمد سمير وعبد الرحمن زولا وأحمد كابوريا.

ويغيب عن قائمة الطلائع فى مواجهة الاسماعيلى أحمد علاء مدافع الفريق، والذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدورى، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجرى أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

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جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادى الأهلى ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

وخسر طلائع الجيش مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود بثلاثية دون رد ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدورى العام، سجلها محمد عبد اللطيف جريندو "هاتريك" فى الدقائق 12 و48 و 89.

وأكد أحمد علاء أنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابق، وقال علاء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من ربنا وأنا راضى ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة"، وأضاف مدافع طلائع الجيش، "حتى الآن لا أعلم توقيت اجراء الجراحة ولا مكانها، ولكنى أوجه الشكر لكل من ساندنى فى هذه الازمة فلقد لمست حالة تعاطف شديدة من زملائى والجهاز الفنى".