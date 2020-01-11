تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري.. وغياب أحمد الشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية ، و المقرر لها السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
وشملت القائمة المختارة ١٨ لاعبا هم:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور، بينما خرج من القائمة أحمد الشناوى.
خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - محمد حمدي .
خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة.
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.
وسيتم فتح الأبواب أمام الجماهير عند الساعة 2 ظهرا وستغلق أبواب ملعب الدفاع الجوى فى الخامسة والنصف قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة.
وأكد مراقب اللقاء وطاقم الحكام والمنسق خلال الاجتماع التنسيقى للمباراة على ضرورة الالتزام بكل تعليمات الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم خلال المباراة والالتزام بالروح الرياضية.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما "مساعد حكم أول"، وحبيب عمر سانو "مساعد حكم ثان"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزانى، أحمد موجوى، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.
ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة.
ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.
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