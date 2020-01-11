شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد بلاتينيوم .. الحكم ينقذ أحمد فتحي من بطاقة حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الحكم الكونغولى جاك نجامبو ندالا بلياقة بدنية جيدة خلال أدارته لمواجهة الأهلي ضد بلاتينيوم التى اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1/1 .

تقييم أداء الحكم واللياقة البدنية:

بذل الحكم جاك نجامبوجهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد في الميعاد للسيطرة على مجريات المباراة من البداية ونجح في متابعة الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة وكان لدية قراءة جيد وحسن توقع فكان دائما في قلب الحدث والتمركز الصحيح اغلب فترات اللقاء.

الشخصية والسيطرة

تمتع الحكم بهدوء وشخصية حاسمة مما سهل مهمة الحكم في إدارة اللقاء وحافظ على ثباتة الانفعالي طوال اللقاء ولم يتأثر بالجماهير التي ملأت جنبات الملعب ولم يسمح بالإعتراض فكان هناك قناعة من اللاعبين والأجهزة الفنية بقرارته خلال المباراة واحسن تطبيق القانون عندما تدخل اكثر من مرة لإيقاف اللعب لإصابة.

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تطبيق القانون ( 28مخالفة - إتاحه الفرصة)

كان الحكم الكونغولى نجامبو ندالا على موعد وتدخل بالصافرة واحتساب 28 مخالفة على الفريقين بتقدير مناسب واشار بإستمرار اللعب واتاح الفرصة أكثر من مرة بشكل جيد خاصه في بعض المخالفات القريبة من منطقة الـ18 ورغم هذا لم يكن هناك اختبارات حقيقة له داخل منطقة الـ18.

3 بطاقات صفراء و تغاضى عن طرد أحمد فتحي

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي رامى ربيعة وأحمد فتحي للعب بتهوروأن كان الاخير يستحق بطاقة حمراء طبقا للقانون للعب بقوة زائدة فى الدقيقة 71 واكتفى الحكم بالانذار فقط ، كما انذر لاعب الفريق المضيف تانيتدا شيكويندى فى الدقيقة 92 و تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق المضيف فايل مودوفيو للعب بتهور مع لاعب الأهلي اليوديانج فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

المساعدان– ( جيد جدا )

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في تقدير رائع واشاروا على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون ولم يتأثرا بالجماهير التي ملات جنبات الملعب

الحكم الرابع –

لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد كما تعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 9 ركلات ركنية - 6حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء - هدفين

الحكم 8.5–المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0 .

الدرجات: