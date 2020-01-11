شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يمطر نادى مصر بثلاثية نظيفة بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سيطر المقاولون العرب على أغلب فترات الشوط الأول وهدد شباك نادى مصر فى أكثر من مناسبة، وافتتح سيف الدين الجزيرى أهداف المقاولون فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح الذئاب فى زياة غلة الأهداف ، حيث عزز شكرى نجيب لاعب المقاولون، تقدم فريقه فى الدقيقة 34، قبل أن يضيف كريم مصطفى الهدف الثالث فى الدقيقة 34.

ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 2 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم يضم كل من: هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

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وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه قبل المباراة بضرورة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجايبة لتفادى التراجع فى جدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الاهلى فى الجولة الماضية.

على الجانب الأخر، حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه قبل انطلاق المباراة من خطورة الاستهانة بالمنافس الذى أستطاع خطف نقطة من أنياب الزمالك وسجل هدفاً فى مرمى الاهلى الذى لم تتلقى سوى هدفين.

وتحدث المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن استعادة ذئاب الجبل لقمة الدوري العام، والتي نافس عليها الذئاب لفترة طويلة مع النادي الأهلي، قبل أن يتراجع المقاولون إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن المارد الأحمر صاحب الصدارة.

وقال عادل في تصريحات لـ " الخليج 365": طموحنا في هذا الموسم واضح من البداية بالبقاء في المربع الذهبي سواء كان في المركز الثاني أو غيره، لن يتنازل المقاولون عن البقاء مع الأربعة الكبار للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية وتمثيل مصر على نحو مشرف.

وعن استعادة الصدارة والمنافسة على بطولة الدوري قال المشرف على المقاولون: الواقع يقول أن الأهلي خاض أقل عدد مباريات حتى الآن ولكنه حقق العلامة الكاملة وهيمن على الصدارة، "مين يقدر على الأهلي" المنافسة صعبة ولكنها ستبقى غير محسومة حتى نهاية المسابقة فمازال مشوار البطولة طويلاً.