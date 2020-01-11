مورينيو يكشف سبب دفعه بـ"وجه جديد" أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، أنه قرر الدفع بالكونغولي الأصل جافيت تانجانجا في مواجهة ليفربول، من أجل إيقاف المصري محمد صلاح.

وأشار مورينيو في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، قبل المباراة، إلى أن اللاعب الناشيء يمتاز بالسرعة العالية، التي تمكنه من التعامل مع لاعبي ليفربول.

Advertisements

وقال مدرب توتنهام: "تانانجا يمتاز بالسرعة العالية جدًا، ولذلك قررت الدفع به من أجل التعامل مع سرعات مهاجمي ليفربول، وتحديدًا محمد صلاح".

ويشارك تانجانجا -الذي يحمل الجنسية الإنجليزية- لأول مرة في التشكيل الأساسي لتوتنهام أمام ليفربول مساء اليوم، السبت.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام مساء السبت في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.