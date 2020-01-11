جلال جلال يتحدث عن سبب سوء النتائج.. وامكانية مشاركة أحمد ياسر أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن استعدادات فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق المصري ضيفا، مساء غدا الأحد على نظيره بيراميدز، في لقاء سيحتضنه ملعب 30 يونيو، في الجولة الـ 4 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقال جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز الثنائي محمود وادي وأحمد ياسر للتواجد ضمن قائمة الثمانية عشر لاعب الذين سيخوضون المباراة.

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وأضاف، أن فريقه بات جاهزا لمواجهة بيراميدز، رغم عدم جاهزية ريان ووادي لبدء اللقاء، لكن رغم ذلك فالمدافع بهاء مجدي سيتكون جاهزا ليدعم خط دفاع المصري.

أوضح مدرب المصري، أن الإصابات أو الايقافات أثرت كثيرا على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لضغط المباريات.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.