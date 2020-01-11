مباشر قمة بريميرليج.. توتنهام 0 - 0 ليفربول.. بداية نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة توتنهام وليفربول في اللقاء الذي يقام على ملعب "توتنهام" ضمن قمة الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول يتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، في المقابل يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - جوردان هندرسون - جيورجينو فاينالدوم - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني -روبيرتو فيرمينو.

تشكيل توتنهام: باولو جازانيجا - داني روز- توبي ألدرفيلد - جافيت تانجانجا - دافيزون سانشيز - سيرجي أورييه - هاري وينكس - كريستيان إيريكسين - ديلي آلي - لوكاس مورا - سون هيونج مين.

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تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب فيرمينو الذي سدد كرة رائعة داخل منطقة الجزاء لكن يبعدها جافيت تانجانجا قبل أن ترتد إلى تشامبرلين الذي يسدد مرة أخرى لكن ترتطم الكرة في القائم وترتد لحارس توتنهام.

الدقيقة 23 كاد ليفربول يتقدم في النتيجة عن طريق رأسية من فيرجيل فان دايك لكن باولو جازانيجا يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.

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