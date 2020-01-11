المقاولون يعود لملاحقة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق المقاولون العرب فوزا ثقيلا على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز.

حملت ثلاثية المقاولون توقيع كل من سيف الدين الجزيري، شكري نجيب وكريم مصطفى في الدقائق 14 و34 و36، قبل أن يقلص رضا الويشي الفارق لنادي مصر في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة، يستعيد المقاولون نغمة الانتصارات رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني من جدول الترتيب خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة، لكن الأحمر لديه ثلاث مباريات أقل من ذئاب الجبل.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الـ11 ليبقى في المركز الـ14.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون نظيره الأهلي في الجولة المقبلة من البطولة المحلية على ملعب السلام.