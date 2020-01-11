التشكيل.. عودة صلاح مع ليفربول أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به فريق توتنهام في اللقاء الذي يقام على ملعب الفريق اللندني ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من قمة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد عدة تغييرات بعد مباراة إيفرتون الأخيرة والذي جاء ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول عودة النجم المصري محمد صلاح ليشارك بجوار الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

أما جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، فقرر الدفع باللاعب الشاب جافيد تانجانجا الكونغولي الأصل، في الخط الدفاعي للفريق خلال المباراة لأول مرة.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مباراة توتنهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون - جيورجينو فاينالدوم.

Advertisements

خط الوسط الهجومي: أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

أما تشكيل توتنهام فيتكون من:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: داني روز، توبي ألدرفيلد، جافيت تانجانجا، دافيزون سانشيز، سيرجي أورييه.

خط الوسط: هاري وينكس، كريستيان إيريكسين، ديلي آلي، لوكاس مورا.

خط الهجوم: سون هيونج مين.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ58 نقطة، في المقابل يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة.