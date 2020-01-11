طبيب الأهلي يكشف سبب خروج ديانج من مباراة بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سبب خروج أليو ديانج لاعب الفريق من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وتعادل الأهلي خارج أرضه أمام بلاتينيوم بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح طبيبي الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن سبب خروح ديانج من مواجهة بلاتينيوم هو الشكوى من آلام السمانة.
واضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، اخراج اليو ديانج من المباراة واشراك محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته.
وأكد طبيب الأهلي، أن عدد من اللاعبين في فريق الأهلي اشتكوا من الاجهاد، بسبب ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة بولا وايو في الثامنة من مساء اليوم، متوجهة إلى العاصمة هراري للمبيت بها، على أن تغادر البعثة مطار روبرت موجابي في الواحدة ظهر غدٍ في طريق عودتها إلى القاهرة.
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