محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
تواصل إدارة النادي الأهلي ولجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء سعيهما لحسم ملف انضمام مهاجم جديد للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفي هذا الصدد دخل اللاعب الجامبي على سوي، مهاجم سسكا صوفيا البلغاري دائرة الاهتمام خلال الأيام الماضية.
الخليج 365 تواصل مع مصدر مقرب من اللاعب، للتعرف على طريق المفاوضات بين النادي الأهلي والى أي مدى وصلت تلك المفاوضات لحسم الصفقة للقلعة الحمراء.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأيام الماضية شهدت محاولات من الأهلي مع اللاعب للتعرف على امكانية ضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
واوضح، أن رغبة الأهلي لم تقف عن حد الحديث مع اللاعب، لتأخذ طريق المفاوضات الجادية بتقديم عرض للنادي البلغاري قيمته 3.5 مليون يورو.
وأشار إلى أن عرض الأهلي قابله من جانب إدارة النادي البلغاري، ليقدم الفريق الأحمر عرضا أخر قيمته 4 مليون يورو."
وأكد المصدر المقرب، أن النادي البلغاري حدد قيمة الـ 5 مليون يورو كبداية لفتح باب التفاوض مع الأهلي لحسم صفقة رحيل علي سوي.
وعلى حد وصفه، فقد أعرب المصدر المقرب عن قلقه بشأن اتمام صفقة رحيل علي سوي إلى الأهلي، لكنه أكد في الوقت نفسه على استمرار المفاوضات حتى تلك اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لمصراوي كواليس مفاوضات الأهلي لضم مهاجم سسكا صوفيا البلغاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.