شاهد أهداف مباراة بلاتينيوم والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعادل الأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي 1-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المنافس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة السابعة، ليتصدر المجموعة الثانية، ويحصل بلاتينيوم على أول نقطة له في مشوار دور المجموعات.
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