وائل جمعة يعلق على تعثر الأهلي أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر في المباراة التي جمعته بمضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت وانتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة، أثناء الاستديو التحليلي للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "ظهر الأهلي بمستوى متواضع بشكل غير متوقع، خاصةً بعد الأداء الجيد الذي يقدمه محليًا واستمرار النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري".

وأضاف: "رأينا حالة غريبة، أكثر من لاعب كان خارج الخدمة، الأهلي خسر لقبين في أفريقيا خلال آخر عامين، وعليه استعادة شخصيته وهيبته، كانت تساعدنا الرغبة والإصرار على الفوز، لكن الأهلي مفتقد شخصيته".

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وأوضح: "مرت فترة طويلة دون تحقيق أي فوز خارج ملعبنا، مثل هذه المباريات هي التي تتوج من خلالها باللقب، لكن الأداء كان غريبًا جدًا، أهدرنا 45 دقيقة بدون ملامح، ولم يكن هناك تواصل بين اللاعبين".

وتابع: "ارتكبنا أخطاءً كثيرة، في الشوط الأول دخل اللاعبون المباراة وكأنهم يضمنون الفوز، الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا زاد من الروح والدعم الهجومي، لكن نزول أحمد الشيخ لم يغير الكثير".

وأكمل: "الفوز في مباريات الدوري ليس مقياسا، رد الفعل يجب أن يكون أفضل من ذلك، إلا أن التعادل أفضل من الهزيمة".

وأتم قائلا: "المدرب رينيه فايلر يسير بخطى ثابتة، لكن تلك النقطة العامل الأكبر عند اللاعيبة، المدرب يعمل بشكل جيد في الدوري وأفريقيا، لكن أخطاء بسيطة تكلف الأهلي إهدار نقاط، وهو ما يعود إلى اللاعبين".