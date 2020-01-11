عقب التعادل.. فايلر يعلق على أداء لاعبي الأهلي أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنهم لم يستحقوا تحقيق الفوز أمام بلاتينيوم الزيمبابوي واصفًا النتيجة بـ"العادلة"، وأعتبر أداء الشوط الأول "سيئًا".

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة: "في الربع ساعة الأول من المباراة لم نكن في حالة جيدة، لكن في الربع ساعة الأول من الشوط الثاني كنا أفضل وتمكنا من التعادل."

وتقدم بلاتينيوم أمام الأهلي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتعادل الفريق المصري في الشوط الثاني.

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وتابع المدرب السويسري: "غير سعيد بالنتيجة ولا الأداء، أتينا هنا من أجل الفوز لكن للأسف تعادلنا، وأظن أن النتيجة عادلة للفريقين."

وردًا على ما إذا كانت إصابة وليد سليمان قبل انطلاق المباراة، ثم أليو ديانج أثرت على أداء الفريق، قال: "ما حدث لا يمثل ميزة، لكن أنا لا أبحث عن مبررات، لقد قدمنا شوطً أول سيئًا وعلينا أن نعترف بذلك لنكون أفضل فيما هو قادم."

كما أوضح أن اللعب خارج الأرض يختلف عن مباراة القاهرة وهو ما منع الأهلي من تكرار الفوز الذي حققه بالجولة الثالثة: "كل الظروف الموجودة هنا تختلف عن اللعب في مصر، لكن في النهاية تعادلنا ولم نكن نستحق الفوز بسبب الأداء في الشوط الأول."

وأصبح الأهلي في صدارة المجموعة مؤقتًا لكن تظل كل الفرص قائمة بشأن التأهل أو الخروج حيث سيلعب الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي مباراة الجولة الرابعة مساء اليوم السبت ولكل منهما 6 نقاط.