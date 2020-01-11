تعرف علي الدول المشاركة في البطولة الافريقيه للدراجات

اعلن الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام الدول المشاركة في البطولة الافريقية للدراجات للمضمار والمقرر لها ان تقام خلال الفترة من 16يناير وتستمر حتي 19

من الشهر نفسه.

يشارك في الفعاليات، احدي عشر دولة وهي مصر منظم البطولة، جنوب افريقيا ،بوركينا فاسو ،الجزائر، المغرب، السودان

،سيشل ،كينيا ،كوات ديفوار ، وبورندي ، ليبيا وكانت مصر نظمت الشهر الماضي البطولة العربية للمضمار خلال الفترة من 27 ديسمبر واستمرت حتي 30 من الشهر نفسه، بمشاركة 7دول واستطاعت مصر أن تحقق البطولة.