الرائد يفوز علي الفيصلي بهدف نظيف في الدوري السعودي

فاز فريق الرائد علي نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين .

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب جلال الداودي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ، من خلال ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها الداودي

لتصطدم الكرة بالقائم وتدخل المرمي .بتلك النتيجه يحصد الرائد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي النقطة 26 محتلا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، بينما يتجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة محتلا المركز التاسع.