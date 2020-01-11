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الرائد يفوز علي الفيصلي بهدف نظيف في الدوري السعودي

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فاز فريق الرائد علي نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين .

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب جلال الداودي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ، من خلال ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها الداودي

لتصطدم الكرة بالقائم وتدخل المرمي .
بتلك النتيجه يحصد الرائد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي النقطة 26 محتلا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، بينما يتجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة محتلا المركز التاسع.
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