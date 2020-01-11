صبري المنياوي: الإسماعيلي سيلعب بروح قتالية أمام طلائع الجيش

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية فى ضمن منافسات الأسبوع الــ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال صبري المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى إن "لقاء الجيش صعب للغاية، لاسيما بعد تعرضه لهزيمة كبيرة أمام حرس

الحدود بالجولة الماضية ، مشيراً إلى أن المنافس عنيد للغاية ويجيد اللعب أمام الكبار".وواصل: "سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة النتائج الإيجابية، المدير الفنى الفرنسى جوميز بدأ مهمته مع الفريق منذ أيام وأبدى تفاؤله بمجموعة العناصر المتواجدة".واستكمل المنياوى: "درسنا المنافس جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث”. وبسؤاله عن أبرز مميزات المدرب الجديد أجاب المنياوى: "لديه شغف وحب كبير فى تطوير قدرات اللاعبين، الجميع يتسلح بالإصرار والحماس لنيل ثقة جوميز وهو ما يصب فى صالح الفريق".