مانشستر يونايتد يسحق نوريتش سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد نظيره نوريتش سيتي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، ثم عاود المهاجم الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 52، عبر ضربة جزاء، بعدها بدقيقتين سجل مارسيال الهدفالثالث في الدقيقة 54، واختتم ماسون جرينوود للمارد الأحمر، في الدقيقة 76.
رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 14 نقطة في المركز الأخير.
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