تشيلسي يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي علي نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي .

افتتح أهداف المباراة جورجينيو لاعب تشيلسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها،

ببراعة، وفي الدقيقة 38 استطاع إبراهام مهاجم البلوز الهدف الثاني لفريقه، من خلال رأسية رائعة سكنت شباك بيرنلي .وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة ، إستطاع هودسون أودوي أن يضيف الهدف الثالث للبلوز ، بعد أن أرسل أزبيليكويتا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليستقبلها إبراهام برأسية ذهبت إلي أودوي الذي سدد الكرة في المرمي .

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 39 محتلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند 24 في المركز 15 .

