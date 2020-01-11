تشيلسي يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي علي نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي .
افتتح أهداف المباراة جورجينيو لاعب تشيلسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها،
وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة ، إستطاع هودسون أودوي أن يضيف الهدف الثالث للبلوز ، بعد أن أرسل أزبيليكويتا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليستقبلها إبراهام برأسية ذهبت إلي أودوي الذي سدد الكرة في المرمي .
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 39 محتلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند 24 في المركز 15 .
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