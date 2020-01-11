اخبار الرياضه

ساوثهامبتون يهزم ليستر ويمنح هدية لـ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خسر فريق ليستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ووكرز، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري

الإنجليزي.

ثنائية ساوثهامبتون جاءت عن طريق ستيورات أرمسترونج وداني إنجز في الدقيقتين 19، 81، فيما سجل دينيس برايت هدف ليستر

سيتي الوحيد في الدقيقتين 14 من بداية المباراة.

بهذه النتيجة يحافظ ليستر سيتي مؤقتًا على وصافة برصيد 45 نقطة، منتظرًا نتيجة مباراة مانشستر سيتي بنفس الجولة الذي يأتي ثالثًا بالترتيب برصيد 44 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامبتون يهزم ليستر ويمنح هدية لـ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا