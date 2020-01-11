ساوثهامبتون يهزم ليستر ويمنح هدية لـ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

خسر فريق ليستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ووكرز، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوريالإنجليزي.
ثنائية ساوثهامبتون جاءت عن طريق ستيورات أرمسترونج وداني إنجز في الدقيقتين 19، 81، فيما سجل دينيس برايت هدف ليسترسيتي الوحيد في الدقيقتين 14 من بداية المباراة.
بهذه النتيجة يحافظ ليستر سيتي مؤقتًا على وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، منتظرًا نتيجة مباراة مانشستر سيتي بنفس الجولة الذي يأتي ثالثًا بالترتيب برصيد 44 نقطة.
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