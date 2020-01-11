اتحاد الطائرة يستقر على إقالة مدرب المنتخب الوطني بعد ضياع حلم الأولمبياد

استقر مجلس اداراة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم على إقالة الجهاز الفني للمنتخب مصر الوطني الأول بقيادة الهولندي جيدو فورميلين بعد فشل المنتخب في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . وعلمت الوفد أن بعض أعضاء الاتحاد طالبو بإقالة الجهاز الفني عقب مباراة مصر وتونس بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي خسرنا منتخبنا بنتيجة 3 / 0 في مبارة غاب عنها منتخبنا والذي قدم أداء باهتا في ظل تراجع مستوى نجوم الفريق وعدم قدرة الجهاز الفني على اداراة المباراة بشكل جيد ، إلا أن المجلس استقر في نهاية الأمر على تأجيل إقالة المير الفني لحين انتهاء التصفيات الليلة بمباراة مصر والكاميرون والتي تأتي تحصيل حاصل بعدما خطف منتخب تونس تذكرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه في مبارياته الثلاثة في التصفيات على كل من الكاميرون ومصر والجزائر محققا العلامة الكاملة .

كما يدرس مجلس اتحاد الكرة الطائرة إقامة الجهاز الفني لمنتخب السيدات والذي فشل في التأهل للأولمبياد أيضا .

وكشفت مصادر داخل الاتحاد أن مجلس الإدارة يتجه نحو إسناد المهمة لجهاز فني وطني خلال الفترة المقبلة . بنتيجة 3 / 0 في مبارة غاب عنها منتخبنا والذي قدم أداء باهتا في ظل تراجع مستوى نجوم الفريق وعدم قدرة الجهاز الفني على اداراة المباراة بشكل جيد ، إلا أن المجلس استقر في نهاية الأمر على تأجيل إقالة المير الفني لحين انتهاء التصفيات الليلة بمباراة مصر والكاميرون والتي تأتي تحصيل حاصل بعدما خطف منتخب تونس تذكرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه في مبارياته الثلاثة في التصفيات على كل من الكاميرون ومصر والجزائر محققا العلامة الكاملة .كما يدرس مجلس اتحاد الكرة الطائرة إقامة الجهاز الفني لمنتخب السيدات والذي فشل في التأهل للأولمبياد أيضا .وكشفت مصادر داخل الاتحاد أن مجلس الإدارة يتجه نحو إسناد المهمة لجهاز فني وطني خلال الفترة المقبلة .

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