المقاولون يضرب إف سي مصر بثلاثية بالدوري

فاز المقاولون العرب، على نظيره أف سي مصر، بثلاث أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن الأسبوع الـ١٣ من الدوري الممتاز.
افتتح التسجيل لذئاب الجبل، التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة في الدقيقة 14، وسجل شكري نجيب الهدف الثاني في الدقيقة 34، وكريم مصطفى الهدف الثالث فيالدقيقة 36، بينما سجل هدف أف سي مصر الوحيد رضا الويشي في الدقيقة 62.
بتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند11 نقطة في المركز الرابع عشر.
دخل ذئاب الجبل المباراة بتشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي
في خط الوسط: معروف يوسف، محمد مجلي، كريم مصطفى
في الهجوم: شكري نجيب، محمد سالم، سيف الدين الجزيري
وعلى مقاعد البدلاء: حسن شاهين، عبد الرحمن فاروق، محمد طلعت، محمد سوسته، محمد عصام، لويس ادواردو، ابراهيم عادل
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