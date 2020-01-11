توتنهام يعلن تشكيله لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن تشكيل فريقة لمواجهة ليفربول مساء اليوم السبت في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالبريميرليج.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي :-

في حراسة المرمي : باولو كازانيجا.

الدفاع : سيرجي أوريور – دافينسون سانشيز – توبي ألدرفيلد – تانجانا.

الوسط : داني روز – هاري وينكز – كريستيان إريكسين.

الهجوم : ديلي ألي – لوكاس مورا – سون هيونج مين.

، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالبريميرليج.وجاء تشكيل توتنهام كالتالي :-في حراسة المرمي : باولو كازانيجا.الدفاع : سيرجي أوريور – دافينسون سانشيز – توبي ألدرفيلد – تانجانا.الوسط : داني روز – هاري وينكز – كريستيان إريكسين.الهجوم : ديلي ألي – لوكاس مورا – سون هيونج مين.

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