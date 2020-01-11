اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل الهلال في استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام اتحاد جدة ليلة أمس، ويحقق الفوز للتصدر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، حيث سجل هجوم الزعيم 37 هدفًا من 12 مباراة مقابل 23 هدفًا للنصر من 14 مباراة.

وإذا تمكن الوحدة من الفوز سيعادل رصيد نقاط الهلال ويصبح في المركز الثالث بفارق نقطة عن الرائد ونقطتين عن التعاون.

وفاز التعاون بثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر والعدالة والفيصلي، لهذا مواجهته لن تكون بالسهلة، خاصةً وأنه يمتلك هداف من طراز رفيع هو الفرنسي “يوسف نياكاتي”