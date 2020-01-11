اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان معرفة القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام مباريات الدوري الإنجليزي وموعد المباراة، حيث يحل نادي ليفربول ضيفًا على فريق توتنهام في مباراة قوية وحاسمة بين الفريقين مساء اليوم على أرضية ملعب توتنهام هوتسبر ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى فيها ليفربول إلى الفوز بالثلاثة نقاط والحفاظ على مستواه وأدائه الرائع طوال الفترة الماضية.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام

سوف تنقل مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة بي إن سبورت الرياضية المُشفرة باعتبارها الناقل الحصري الرسمي للمباراة، وكافة مباريات الدوري الإنجليزي، على أن يتم نقلها على عدد من القنوات المجانية التابعة للدولة التي تلعب بها المباراة.

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

سوف تقام مباراة ليفربولو توتنهام مساء اليوم السبت الموافق 11/1/2020 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، ويتابعها الملايين من الأفراد نظرًا لأن فريق ليفربول يضم ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، والذي نجح في تحقيق فوزًا هامًا على فريق إيفرتون بهدف دون رد، في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ترتيب فريق ليفربول

يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، وذلك بعد أن خاض 20 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 19 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يهزم إلى الآن، أما فريق توتنهام فيأتي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 7 مباريات