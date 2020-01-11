اونلاين | رابط الاسطورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

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حقق ليفربول فوزًا مهماً على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف ليتأهل الحمر إلى الدور الرابع من البطولة قبل مواجهة توتنهام الذي لا يعيش أفضل أيامه، حيث يعاني الفريق كثيرًا في الفترة الأخيرة وذلك بعد خسارته في الدوري الإنجليزي على يد ساوثامبتون قبل أن يكتفي بالتعادل مع ميدلسبره في بطولة الكأس وقد بدا الإرهاق واضحًا على لاعبي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام.

وعلى نفس الجانب، لم يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام كامل ويتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويرغب في استكمال مسيرة النجاح من أجل تحقيق اللقب الغائب منذ عقود.

* مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام :

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* التشكيل المتوقع :

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من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

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