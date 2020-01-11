اونلاين | الآن Live| بث مباشر ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر HD

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تنطلق موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى فى إطار سعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990 عندما يحل ضيفًا على توتنهام بملعبه الجديد في لندن في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من البريميرليج، ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويدخل الريدز اللقاء بالقوة الضاربة وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرمينو وفان دايك وساديو ماني المتوج مؤخرأ بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويسعى البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، في إلحاق أول خسارة بفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما نجح الريدز في الفوز بكل مبارياتهم حتى الآن والتعادل مرة واحدة فقط مع مانشستر يونايتد، بجانب الثأر من خسارة الدور الأول عندما فاز الريدز 2-1 في أنفيلد، بعدما قلبوا تأخرهم بهدف أحرزه هاري كين في الدقيقة الأولى، إلى فوز بنتيجة 2-1 عن طريق هندرسون، ومحمد صلاح من ركلة جزاء.

وستكون المواجهة هي الأولى لمورينيو ضد يورجن كلوب منذ إقالة المدرب البرتغالي من تدريب مانشستر يونايتد، والتى جاءت عقب الهزيمة 3-1 في أنفيلد، في ديسمبر 2018، كما أن البرتغالي لم يفز سوى مرتين فقط على كلوب، خلال آخر عشر مواجهات بينهما.

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مباراة توتنهام ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

واعترف مورينيو الذى يغيب عنه هدافه هاري كين لإصابة ستبعده حتى أبريل المقبل، بصعوبة المهمة حيث اعتبر ليفربول أفضل فريق في العالم الآن وقال في تصريحات صحفية: "كنت أشاهد مباراة ليفربول، وأعتقد أنني كنت أشاهد أفضل فريق في العالم".

وتابع "أعتقد أن الكثير من اللاعبين يغادرون، والكثير منهم يأتون. والأهم من ذلك، هو الوقت المناسب لوضع فلسفة المدرب، ووضع أساليب التدريب، ووضع بصماته على الفريق".

وأضاف قائلا "النتائج الجميلة نتيجة للعمل الرائع، خطوة بخطوة، مرحلة تلو الأخرى، أعتقد أنه في الموسم الأول ينهون في الترتيب بالمركز السادس، أو الثامن، أو شيء من هذا القبيل، وبعد مرور 4 سنوات ليسوا أبطال العالم فقط، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة".

وفي نفس الجولة، تقام 6 مباريات أخرى تبدأ في الثانية والنصف عصرا بلقاء كريستال بالاس ضد أرسنال، ثم 5 مباريات في تمام الخامسة تجمع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي وليستر سيتي ضد ساوثهامبتون وتشيلسي ضد بيرنلي وإيفرتون ضد برايتون وولفرهامبتون ضد نيوكاسل.