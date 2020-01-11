اونلاين | يلا شوت koraمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

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وييحل نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح ضيفاً على نادي توتنهام في ملعب توتنهام، في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة وتوتنهام، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون –أليكس أوكسليد تشامبرلين – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وتوتنهام COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة2 beIN Sports HD في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.