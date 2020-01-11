اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر LIVERPOOL VS TOTTENHAM عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NOW

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سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة مثيرة بالبريمير ليج وذلك عبر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر حيث يفتتح ملعب توتنهام هوتسبير أبوابه لاستقبال مباراة من العيار الثقيل بين فريقا ليفربول وتوتنهام في اللقاء الذي يقام بينهما في قمة مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي اليوم السبت 11-1-2020 في لقاء ملئ بالقوة والمتعة.

ليفربول ضد توتنهام بمعنويات مرتفعة يواصل الريدز مسيرته نحو استعادة لقب البريمير ليج حيث يتربع الفريق على قمة المسابقة الإنجليزية برصيد 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب منافسيه مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وسيلعب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنفس تشكيلة المعتاد معتمدا على قوته الضاربة بقيادة الثلاثي ماني وصلاح فيرمينو ويبحث ليفربول عن انتصار غالي على واحد من أقوى الأندية الإنجليزية خاصة وأن الفريق يبحث عن رقم تاريخي في البطولة الإنجليزية هذا العام بعد المستوى المميز الذي يقدمه.

توتنهام يدخل اللقاء وهو يرفع شعار التحدى بقيادة مدربه المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 30 نقطة ويسعى لحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على الدخول بين الاربعة الكبار وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مشاهدة مباراة توتنهام اليوم يعتمد مورينيو على أسلحته الهجومية بقيادة كل من ديلي آلي وسون وإيركسن ولوكاس مورا لتحقيق الفوز على ليفربول والثأر من هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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