اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الترجي » رابط الترجي

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معلومات مباراة الأهلي وبلاتينوم

???? البطولة : دوري أبطال إفريقيا 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 11-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

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???? التعليق الصوتي : رؤوف خليف .

???? ملعب المباراة : ملعب الشهداء .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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