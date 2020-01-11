اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الترجي ال

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تعرف علي موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

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القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

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