اونلاين | لايف Star .. رابط مشاهدة مباراة الوداد وبترو أتلتيكو بث مباشر يلا شوت Yalla shoot الاسطورة بث مباشرWAC TV

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يحل فريق الوداد المغربي ضيفا على نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب 11نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويسعى الوداد المغربي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الفريق الإنجولي لتعزيز حظوظه بقوة في التأهل لربع نهائي البطولة.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة برصيد 5نقاط خلفا لصنداونز المتصدر، بينما يحل بترو أتلتيكو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.