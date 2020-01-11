اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة الوداد وبترو أتلتيكو بث مباشر WAC كورة لايف رابط ماتش الوداد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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يلتقي اليوم السبت فريقا بترو أتلتيكو والوداد، في الثامنة مساء، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

يدخل بترو أتلتيكو صاحب الأرض والجمهور المباراة، من أجل تحقيق الفوز لإحياء آماله في التأهل للدور المقبل.

ويحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها بعدما خاض 3 مباريات، لم يحقق الفريق أي فوز في المسابقة، بينما تعادل في مباراة وخسر مباراتين.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، جمعها من 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراتين، ولم يتلق الفريق أي هزائم، وسجل لاعبو الوداد حتى الآن في المسابقة 5 أهداف، من بينها 4 في مباراة واحدة كانت أمام بترو أتلتيكو على ملعب مركب محمد الخامس، بينما استقبلت شباكه هدفين.