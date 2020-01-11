اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

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يستضيف فريق بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره الوداد الرياضي المغربي، يوم السبت الموافق 11-1-2020، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين بترو أتلتيكو الأنجولي والوداد المغربي، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.

يدخل بترو أتلتيكو صاحب الأرض والجمهور المباراة، من أجل تحقيق الفوز لإحياء آماله في التأهل للدور المقبل.

ويحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها بعدما خاض 3 مباريات، لم يحقق الفريق أي فوز في المسابقة، بينما تعادل في مباراة وخسر مباراتين.

وسجل الفريق الأنجولي في البطولة حتى الآن هدفين، بينما اهتزت شباكهم 8 مرات.

ويريد بترو أتلتيكو تعويض هزيمته أمام الوداد في الجولة الماضية، حيث حقق الفوز عليه بنتيجة ساحقة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الوداد المغربي المباراة من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عنه، من أجل تعزيز آماله في الوصول للدور المقبل من البطولة.

ويحتل الوداد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، جمعها من 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراتين، ولم يتلق الفريق أي هزائم، وسجل لاعبو الوداد حتى الآن في المسابقة 5 أهداف، من بينها 4 في مباراة واحدة كانت أمام بترو أتلتيكو على ملعب مركب محمد الخامس، بينما استقبلت شباكه هدفين.

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موعد مباراة بترو أتلتيكو والوداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة بترو أتلتيكو والوداد

تقام المباراة بين بترو أتلتيكو الأنجولي والوداد المغربي، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.

القناة الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو والوداد

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 5.

حكم مباراة بترو أتلتيكو والوداد

يقود المباراة تحكيميًا الإيفواري كاليلو تراوري.