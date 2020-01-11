اونلاين | I7SRY |مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بث مباشر KORA live يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش مانشستر يوناتيد

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم أمام نوريتش سيتي من هنا

ومن المنتظر أن يتم تغير الرابط الخاص بالبث المباشر للمباراة بين مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي قبل اللقاء بساعة تابع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي الدوري الانجليزي 2020

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه القاهره

فى تمام الساعه 18:00 بتوقيت مدينه مكه المكرمه

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه القدس

فى تمام الساعه 19:00 بتوقيت مدينه أبو ظبى

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه فلسطين

فى تمام الساعه 16:00 بتوقيت مدينه تونس

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فى تمام الساعه 16:00 بتوقيت مدينه الجزائر

فى تمام الساعه 16:00 بتوقيت مدينه المغرب

فى تمام الساعه 18:00 بتوقيت اليمن

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه الأردن

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه لبنان

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه السودان

فى تمام الساعه 18:00 بتوقيت نوريتش سيتي

فى تمام الساعه 17:00 بتوقيت مدينه ليبيا

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب الأحلام أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019.

ويسعى الشياطين الحمر بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير للخروج من سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من أرسنال بهدفين نظيفين في البريميرليج ثم التعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيراً الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.