اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مانشستر يوناتيد

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أعلن النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه للمواجهة أمام ضيفه نورويتش سيتى، فى إطار الجولة الـ 22 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تقام فى الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى : ديفيد دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجواير - لينديلوف - ويليامز

خط الوسط : ماتيتش - فريد - أندرياس بيريرا

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خط الهجوم: ماتا - راشفورد - مارسيال

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد

مان يونايتد ضد نورويتش

ويتواجد مانشستر يونايتد فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج" برصيد 31 نقطة، فيما يحتل نورويتش سيتى المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة.