اونلاين | «live» مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي now بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «live» مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي now بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق تشيلسي نظيره بيرنلي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 ويسعى فريق تشيلسي للعودة لطريق الانتصارات من جديد من أجل الحفاظ على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في ظل مطاردة مانشستر يونايتد، وفقد الفريق نقطتين في صراع الحفاظ على المركز الرابع بعد تعادله مع برايتون بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الماضية، ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة من 11 فوز و3 تعادلات و7 هزائم.

وتلقى تشيلسي صدمة قوية قبل مواجهة بيرنلي، بعدما تعرض نجم الفريق كريستيان بوليسيتش للإصابة خلال مباراة نوتينجهام فورست في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال فرانك لامبارد أن اللاعب سيغيب عن صفوف البلوز لعدة أسابيع بسبب الإصابة في المقابل يرغب فريق بيرنلي في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق في آخر 3 لقاءات من إيفرتون بهدف نظيف ثم من مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين وأخيراً الخسارة من أستون فيلا بهدفين لهدف، ويحتل فريق بيرنلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات و11 هزيمة.

بطاقة مباراة تشيلسي Vs بيرنلي.

???? البطولة : الدوري الإنجليزي .

⏰ يوم المباراة : 11 / يناير / 2020.

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???? الاسبوع : (الأسبوع 19).

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7.

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد.

⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة تشيلسي ضد بيرنلي فور الإنتهاء.